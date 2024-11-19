Пономарев о 4:0 с Сирией: «В первом тайме тягомотина была. В перерыве Карпин ребят нахлобучил, они забегали»
Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча России и Сирии.
Сборная России обыграла команду Сирии в товарищеском матче со счетом 4:0. Максим Осипенко сделал дубль, Илья Самошников и Алексей Миранчук забили по одному голу.
«Да что тут сказать, против таких сборных ведь и нельзя проверить полностью свои силы. Но вот сегодня второй тайм мне понравился. В первом тайме тягомотина была, а в перерыве Карпин ребят нахлобучил, поэтому они и забегали во второй половине встречи. Играли хорошо, дисциплинированно, стоит только похвалить их за это.
Кто мне больше всего понравился? Пиняев выделялся на своем фланге. Выделю его, наверное. А про защиту и вратаря говорить нет смысла, ведь моментов у Сирии не было, как и работы у обороны», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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