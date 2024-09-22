Экс-вратарь «МЮ» и Аргентины Ромеро устроил стычку с фанатом после поражения «Боки» в дерби с «Ривер Плейт». Серхио извинился: «Я потерял рассудок»
Вчера клуб проиграл «Ривер Плейт» в дерби со счетом 0:1. Матч закончился девятью желтыми карточками для обеих команд, а защитник «Боки» Кристиан Лема был удален с поля на 12-й минуте компенсированного времени.
После окончания матча один из болельщиков «Боки» положил руку на грудь Ромеро, когда вратарь перегнулся через ограждение и начал спорить с фанатом лицом к лицу. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассвирепел, и несколько человек, включая запасного вратаря «Боки» Леандро Брея, были вынуждены оттаскивать его силой.
Одновременно с этим группа возмущенных фанатов «Боки» пыталась перепрыгнуть друг через друга и выплеснуть ярость в сторону Ромеро. В конце концов Леандро Брею удалось оттащить одноклубника, в то время как фанаты продолжали оскорблять команду. Позднее некоторые из них сцепились друг с другом.
Ромеро высказался о произошедшем в интервью TNT Sports после игры.
«Когда фанат оскорбил меня, я не мог думать, в тот момент я просто потерял рассудок.
Он так оскорбил меня, что это задело. Я хотел уйти, но потерял рассудок и вернулся туда. Я приношу свои извинения болельщику, который оскорбил меня, потому что он имеет на это право», – сказал голкипер «Бока Хуниорс».
Это поражение стало четвертым для «Боки» в этом сезоне, клуб занимает 11-е место в чемпионате Аргентины, в то время как победа «Ривер Плейт» вывела их на пятое место.
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