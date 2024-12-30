  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о «Зените»: «Складывается впечатление, что перебор качественных футболистов идет во вред. У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле»
9

Черданцев о «Зените»: «Складывается впечатление, что перебор качественных футболистов идет во вред. У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле»

Георгий Черданцев поделился мыслями относительно игры «Зенита» в сезоне РПЛ.

– «Зенит» не оправдал ожиданий?

– Сергею Семаку виднее, я не собираюсь учить его тренировать. Но со стороны складывается впечатление, что у «Зенита» перебор качественных футболистов, что идет во вред.

Спортивный блок в клубе работает отлично, они берут сильных футболистов. Но есть игровые вопросы – как Лусиано может не играть в основном составе? У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле.

Это идет во вред по сравнению с тем же «Краснодаром», где есть стабильный стартовый состав. Футболист должен знать, что он игрок основы, это дает уверенность в своих силах. У «Зенита» никто, кроме 2-3 футболистов, не знает, будет ли он играть в следующем матче.

Безусловно, у команды сильные новички и футболисты, но они не имеют игрового времени, чтобы реализовать свой потенциал. У нас не такой интенсивный чемпионат, чтобы кардинально менять состав от матча к матчу. Футболистам сложно существовать в условиях неопределенности. Это стало причиной спада «Зенита».

Вторая причина неудачных результатов – демотивация иностранцев, которые выиграли все, что можно.

Руководители клуба понимают, что такое обойти «Спартак» и выиграть семь чемпионских титулов подряд – а Венделу и Клаудиньо это не понятно. Сложно настраивать себя после нескольких лет побед. Все эти нюансы выливаются в итоговый результат.

– Но по очкам «Зенит» все равно не уступает «Краснодару».

– Да. С точки зрения результатов ничего плохого не произошло. Единственный титул, который разыгрывался на данный момент в сезоне, «Зенит» выиграл, сейчас делит лидерство с «Краснодаром».

Я бы не стал говорить о кризисе в результатах. Другой вопрос, что в исполнении чемпиона хочется видеть более яркую игру в каждом матче. А это удается не всегда, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
logoЛусиано Гонду
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе – лучший футболист «Реала» в декабре. Форвард набрал 7 (5+2) очков в 6 матчах
513 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Станковича все уже хотели чуть ли не уволить, правильно? Мостовой сказал: «Ребят, подождите». Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился»
1943 минуты назад
Забивал ли Криштиану в Boxing Day? А кто лучший бомбардир в истории этого дня?
58 минут назадСпецпроект
Линекер о Тренте: «Величайшие уезжают в «Реал» или «Барсу», какой бы АПЛ ни была сильной и богатой. Там будут боготворить его пасы, а не критиковать игру в защите, как мы»
76сегодня, 14:46
«Милан» обращался к Сарри до назначения Консейсау. Экс-тренер «Лацио» отказал (Альфредо Педулла)
7сегодня, 14:45
Защитница «Зенита» Куропаткина: «Женский футбол по зрелищности не менее интересен, чем мужской. С «Крыльями» девчонки рубились так, будто от матча зависела жизнь человека»
33сегодня, 14:29
Тренер «Аркадага» Байрамов признан лучшим в 2024-м в Туркменистане, клуб получил приз за «честную игру». Основанная Гурбангулы Бердымухамедовым команда ни разу не проиграла внутри страны
10сегодня, 14:21
Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»
74сегодня, 14:10
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
499сегодня, 14:05
Сергей Юран: «Новогоднее обращение президента значимо для меня. Без него праздник не праздник. Когда бьют куранты, присутствует особое чувство»
92сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бетис» ведет переговоры с «МЮ» об аренде Антони. Клубы могут разделить зарплату футболиста
13 минут назад
«Олимпиакос» и Виллиан расторгли контракт. 36-летний бразилец стал свободным агентом
328 минут назад
Безрукову подарили пустой кошелек на вечеринке «Рубина» – хавбека штрафовали на 100 000 рублей за шутку про «денежки». Фамейе дали маску Черной пантеры, Нигматуллину – сухарики
654 минуты назад
Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты с логотипами клубов высшей лиги и федерации футбола
4сегодня, 14:57Фото
Депай посетил пехотный батальон в Гане, сфотографировался с винтовкой и поучаствовал в записи рэп-клипа
6сегодня, 14:39Фото
Анчелотти об ЛЧ: «Победа не бывает легкой, но в «Реале» ее немного проще добиться. Пока «Ливерпуль» хорош, но нужно быть готовым в марте и апреле»
6сегодня, 14:23
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за ситуацией Грилиша в «Ман Сити» (Daily Mail)
9сегодня, 14:16
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6сегодня, 14:05
«Ипсвич» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 05:57
«Зенит» возьмет 7-е чемпионство подряд, надеюсь. Мое сердце с этим клубом, очередной трофей очень бы обрадовал». Текке об РПЛ
4сегодня, 13:58
Рекомендуем