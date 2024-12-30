Черданцев о «Зените»: «Складывается впечатление, что перебор качественных футболистов идет во вред. У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле»
– «Зенит» не оправдал ожиданий?
– Сергею Семаку виднее, я не собираюсь учить его тренировать. Но со стороны складывается впечатление, что у «Зенита» перебор качественных футболистов, что идет во вред.
Спортивный блок в клубе работает отлично, они берут сильных футболистов. Но есть игровые вопросы – как Лусиано может не играть в основном составе? У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле.
Это идет во вред по сравнению с тем же «Краснодаром», где есть стабильный стартовый состав. Футболист должен знать, что он игрок основы, это дает уверенность в своих силах. У «Зенита» никто, кроме 2-3 футболистов, не знает, будет ли он играть в следующем матче.
Безусловно, у команды сильные новички и футболисты, но они не имеют игрового времени, чтобы реализовать свой потенциал. У нас не такой интенсивный чемпионат, чтобы кардинально менять состав от матча к матчу. Футболистам сложно существовать в условиях неопределенности. Это стало причиной спада «Зенита».
Вторая причина неудачных результатов – демотивация иностранцев, которые выиграли все, что можно.
Руководители клуба понимают, что такое обойти «Спартак» и выиграть семь чемпионских титулов подряд – а Венделу и Клаудиньо это не понятно. Сложно настраивать себя после нескольких лет побед. Все эти нюансы выливаются в итоговый результат.
– Но по очкам «Зенит» все равно не уступает «Краснодару».
– Да. С точки зрения результатов ничего плохого не произошло. Единственный титул, который разыгрывался на данный момент в сезоне, «Зенит» выиграл, сейчас делит лидерство с «Краснодаром».
Я бы не стал говорить о кризисе в результатах. Другой вопрос, что в исполнении чемпиона хочется видеть более яркую игру в каждом матче. А это удается не всегда, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий