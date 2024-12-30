Черданцев о «Зените»: «Складывается впечатление, что перебор качественных футболистов идет во вред. У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле»

Георгий Черданцев поделился мыслями относительно игры «Зенита» в сезоне РПЛ.

– «Зенит» не оправдал ожиданий?

– Сергею Семаку виднее, я не собираюсь учить его тренировать. Но со стороны складывается впечатление, что у «Зенита» перебор качественных футболистов, что идет во вред.

Спортивный блок в клубе работает отлично, они берут сильных футболистов. Но есть игровые вопросы – как Лусиано может не играть в основном составе? У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле.

Это идет во вред по сравнению с тем же «Краснодаром», где есть стабильный стартовый состав. Футболист должен знать, что он игрок основы, это дает уверенность в своих силах. У «Зенита » никто, кроме 2-3 футболистов, не знает, будет ли он играть в следующем матче.

Безусловно, у команды сильные новички и футболисты, но они не имеют игрового времени, чтобы реализовать свой потенциал. У нас не такой интенсивный чемпионат, чтобы кардинально менять состав от матча к матчу. Футболистам сложно существовать в условиях неопределенности. Это стало причиной спада «Зенита».

Вторая причина неудачных результатов – демотивация иностранцев, которые выиграли все, что можно.

Руководители клуба понимают, что такое обойти «Спартак» и выиграть семь чемпионских титулов подряд – а Венделу и Клаудиньо это не понятно. Сложно настраивать себя после нескольких лет побед. Все эти нюансы выливаются в итоговый результат.

– Но по очкам «Зенит» все равно не уступает «Краснодару».

– Да. С точки зрения результатов ничего плохого не произошло. Единственный титул, который разыгрывался на данный момент в сезоне, «Зенит» выиграл, сейчас делит лидерство с «Краснодаром».

Я бы не стал говорить о кризисе в результатах. Другой вопрос, что в исполнении чемпиона хочется видеть более яркую игру в каждом матче. А это удается не всегда, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев .