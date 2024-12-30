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«Зенит» возьмет 7-е чемпионство подряд, надеюсь. Мое сердце с этим клубом, очередной трофей очень бы обрадовал». Текке об РПЛ

Фатих Текке верит в седьмое подряд чемпионство «Зенита».

«Очень надеюсь, что в 2025 году «Зенит» возьмет седьмое чемпионство подряд. К сожалению, у меня не получается часто следить за матчами российской лиги, но я верю в «Зенит».

Мое сердце с этим клубом, и очередной их трофей очень бы меня обрадовал», – заявил экс-форвард «Зенита».

Турецкий футболист выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2006 по 2009 год.

После первой части текущего сезона сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 39 очков и уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoФатих Текке
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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