  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о 2025-м: «Жду чемпионство «Зенита», чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись»
4

Аршавин о 2025-м: «Жду чемпионство «Зенита», чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись»

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от 2025 года.

«Я жду чемпионство «Зенита» – хочется чтобы он в свое столетие победил.

Для всего футбола – чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись», – сказал бывший нападающий «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Аршавин
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЗенит
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Что за путь у Захаряна? Поехать в Испанию на хорошую жизнь и не играть? Не верю, что у него там получится». Ловчев о хавбеке «Сосьедада»
29сегодня, 16:15
Широков об Ари в «Торпедо»: «Давно пора больше доверять своим. Я бы работал спортивным директором в РПЛ, если бы в нашем футболе была логика»
24сегодня, 13:49
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» сократит финансирование своего благотворительного фонда в рамках работы по снижению расходов
только что
Пеп о тратах «Сити» зимой: «Состав хороший, проблема – не все доступны. Нам нужна помощь в опорной зоне и в центре защиты. Это непросто, дорого, посмотрим, что клуб сможет сделать»
319 минут назад
У Салаха 29 (17+12) очков в 18 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший в АПЛ по ассистам и «гол+пас»
1719 минут назад
Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча
5532 минуты назад
Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» и «куском дерьма» на матче с «Юве». Игру приостанавливали на 2 минуты
1144 минуты назад
«Все в «Реале» были за Роналдиньо, но Перес настоял на Бекхэме. Сейчас он зациклился на Холанде, я убежден, он подпишет его. Может, для этого продадут Родриго». Экс-скаут «Мадрида» о трансферах
1648 минут назад
«Слуцкий профукал чемпионат, уже вроде бы выигранный. Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата». Широков о тренере
18сегодня, 17:35
Бугаев погиб на СВО. Экс-защитнику сборной России было 43 года, в сентябре его приговорили к 9,5 года колонии по делу о наркотиках
269сегодня, 17:19
Чемпионат Англии. «Ман Сити» выиграл в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» против «Вест Хэма»
377сегодня, 17:16Live
Гвардиола о 2:0: «Лестер» был намного лучше во 2-м тайме, «Сити» не хватает сил на все 90 минут. Мы не испытываем удовольствия, только облегчение»
7сегодня, 17:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Фиорентина». 2:1 – Тюрам сделал дубль. Онлайн-трансляция
828 минут назадLive
«Вест Хэм» – «Ливерпуль». 0:3 – Салах забил и сделал голевой пас. Онлайн-трансляция
1538 минут назадLive
Савио набрал 12 фэнтези-очков с «Лестером». Полузащитник забил впервые в АПЛ
40 минут назадФэнтези
Холанд о «Сити» и 2:0 с «Лестером»: «Дерьмо случается, рад, что победили. Сейчас Новый год, так что не нужно слишком много думать о футболе»
сегодня, 17:23
«Ювентус» и Ди Грегорио не станут обсуждать с «Сити» и другими клубами трансфер. «Горожане» рассматривали итальянца как замену Эдерсону
4сегодня, 16:16
«Наполи» обыграл «Венецию» (1:0) благодаря голу Распадори. Станкович отразил удар Лукаку с пенальти
1сегодня, 15:55
Кобелев о «Динамо»: «Есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует»
3сегодня, 15:52
Сын Станковича Филип отбил удар Лукаку с пенальти в матче «Наполи» – «Венеция»
10сегодня, 15:39
Юран про 2025 год: «Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. И как можно скорее вернуться на тренерский мостик»
19сегодня, 15:30
Савио забил 1-й гол за «Сити». Бразилец был 2-м бомбардиром «Жироны» в Ла Лиге в прошлом сезоне
2сегодня, 15:19
Рекомендуем