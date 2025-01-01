«Ренн» купил хавбека «Аль-Насра» Фофана за 20 млн евро. Ивуариец выступал в Саудовской Аравии менее 1,5 года
Секо Фофана вернулся в чемпионат Франции из Саудовской Аравии.
«Ренн» объявил о подписании полузащитника «Аль-Насра». Стороны заключили контракт до 2029 года.
По информации Le Parisien, сумма сделки составила около 20 миллионов евро.
Ивуариец перешел в «Аль-Наср» из «Ланса» в июле 2023 года за 25 млн евро. Хавбека дважды арендовал «Аль-Иттифак».
Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: staderennais.com
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ренна»
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