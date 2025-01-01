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«Ренн» купил хавбека «Аль-Насра» Фофана за 20 млн евро. Ивуариец выступал в Саудовской Аравии менее 1,5 года

Секо Фофана вернулся в чемпионат Франции из Саудовской Аравии.

«Ренн» объявил о подписании полузащитника «Аль-Насра». Стороны заключили контракт до 2029 года. 

По информации Le Parisien, сумма сделки составила около 20 миллионов евро. 

Ивуариец перешел в «Аль-Наср» из «Ланса» в июле 2023 года за 25 млн евро. Хавбека дважды арендовал «Аль-Иттифак». 

Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь

Фото: staderennais.com

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ренна»
трансферы
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