«Ренн» купил хавбека «Аль-Насра» Фофана за 20 млн евро. Ивуариец выступал в Саудовской Аравии менее 1,5 года

Секо Фофана вернулся в чемпионат Франции из Саудовской Аравии.

«Ренн » объявил о подписании полузащитника «Аль-Насра ». Стороны заключили контракт до 2029 года.

По информации Le Parisien, сумма сделки составила около 20 миллионов евро.

Ивуариец перешел в «Аль-Наср» из «Ланса» в июле 2023 года за 25 млн евро. Хавбека дважды арендовал «Аль-Иттифак ».

Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь .

Фото: staderennais.com