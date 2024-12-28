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  • Лига 1 после слов Роналду выложила фото Месси с победного ЧМ-2022 в Катаре: «Лео играет в 38-градусную жару 🐐»
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Лига 1 после слов Роналду выложила фото Месси с победного ЧМ-2022 в Катаре: «Лео играет в 38-градусную жару 🐐»

Лига 1 ответила колкостью на слова Криштиану Роналду.

Вчера нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» заявил, что лига Саудовской Аравии сложнее французского чемпионата, и одной из причин назвал необходимость играть в «38-, 39-, 40-градусную жару».

Испаноязычная страница Лиги 1 в твиттере сегодня опубликовала фотографию Лионеля Месси, прикасающегося к трофею после победы на ЧМ-2022 в Катаре.

«Лео Месси играет в 38-градусную жару», – говорится в сообщении, которое сопровождает эмодзи козла (G.O.A.T – Greatest Of All Time, величайший в истории).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Лиги 1
logoКриштиану Роналду
logoлига 1 Франция
logoАль-Наср Эр-Рияд
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logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛионель Месси
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