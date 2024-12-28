Лига 1 после слов Роналду выложила фото Месси с победного ЧМ-2022 в Катаре: «Лео играет в 38-градусную жару 🐐»

Лига 1 ответила колкостью на слова Криштиану Роналду.

Вчера нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра » заявил, что лига Саудовской Аравии сложнее французского чемпионата, и одной из причин назвал необходимость играть в «38-, 39-, 40-градусную жару» .

Испаноязычная страница Лиги 1 в твиттере сегодня опубликовала фотографию Лионеля Месси , прикасающегося к трофею после победы на ЧМ-2022 в Катаре.

«Лео Месси играет в 38-градусную жару», – говорится в сообщении, которое сопровождает эмодзи козла (G.O.A.T – Greatest Of All Time, величайший в истории).