«Дерево не тонет». Соболев показал, как занимается вейксерфингом в отпуске

Александр Соболев опубликовал самоироничную шутку в соцсетях.

Нападающий «Зенита » выложил видео, где занимается вейксерфингом (катание на волне, создаваемой профессиональным буксировочным катером, на специальной доске – Спортс’‘).

В конце 22-секундного ролика волна сбивает Соболева , и тот оказывается в воде.

«Дерево не тонет», – написал Соболев под видео.

Напомним, что Соболев не совершил результативных действий за «Зенит» в 11 матчах Мир РПЛ после перехода из «Спартака».