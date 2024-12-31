«Дерево не тонет». Соболев показал, как занимается вейксерфингом в отпуске
Александр Соболев опубликовал самоироничную шутку в соцсетях.
Нападающий «Зенита» выложил видео, где занимается вейксерфингом (катание на волне, создаваемой профессиональным буксировочным катером, на специальной доске – Спортс’‘).
В конце 22-секундного ролика волна сбивает Соболева, и тот оказывается в воде.
«Дерево не тонет», – написал Соболев под видео.
Напомним, что Соболев не совершил результативных действий за «Зенит» в 11 матчах Мир РПЛ после перехода из «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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