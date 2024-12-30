Рэшфорд попал в заявку «МЮ» впервые за 5 матчей. Форвард – в запасе на игру с «Ньюкаслом»

Маркус Рэшфорд вернулся в состав «Манчестер Юнайтед».

27-летний нападающий попал в заявку своей команды впервые за 5 матчей. Сегодня «Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом » в 19-м туре АПЛ .

Рэшфорд начнет игру на скамейке запасных.

Матч «Манчестер Юнайтед » – «Ньюкасл» начнется в 23:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию .