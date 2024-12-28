«ПСЖ» котируется главным фаворитом на Рэшфорда в зимнее трансферное окно

Букмекеры принимают ставки на зимний трансфер Маркуса Рэшфорда.

Фаворитом на нападающего «Манчестер Юнайтед» котируется «ПСЖ» с коэффициентом 4.50. Также одним из вероятных сценариев считается переход игрока в «Барселону» (7.00).

Клуб Рэшфорда после закрытия зимнего трансферного окна:

«ПСЖ» – 4.50; Клуб из Саудовской Аравии – 5.00; «Барселона» – 7.00; «Арсенал» – 8.00; «Челси» – 11.00.

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Рэшфорд – на выход из «МЮ»? Первый вариант у букмекеров – «ПСЖ», затем – Саудовская Аравия