Семшов о Бугаеве: «Казалось, это будет защитник мирового уровня. Но в определенный момент рядом с Лехой не оказалось человека, который бы его поддержал»

Игорь Семшов считает, что Алексей Бугаев мог стать защитником мирового уровня.

Накануне стало известно, что экс-игрок сборной России погиб на СВО.

— Знал, что Бугаев попал в плохую ситуацию, ему дали срок. Но мне хочется сейчас вспомнить Бугаева, с которым мы играли вместе и в «Торпедо », и в сборной, в том числе на Евро-2004. Мне тогда казалось, что это будет защитник мирового уровня. Но потом вместо белой полосы наступила черная – в определенный момент рядом с Лехой не оказалось человека, который бы его поддержал. Тогда его карьера в футболе сложилась бы совсем по-другому. Не только карьера — жизнь.

— Когда вы виделись с Алексеем в последний раз?

— Очень давно – в самом начале 2010-х. Он играл в «Краснодаре», и тогда я увидел совсем другого Бугаева -футболиста, уже не того, которого знал, – сказал экс-футболист сборной России.

Бугаев погиб на СВО. Осенью его приговорили к 9,5 годам строгого режима за полкило наркотиков