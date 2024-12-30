Линекер о Тренте: «Величайшие уезжают в «Реал» или «Барсу», какой бы АПЛ ни была сильной и богатой. Там будут боготворить его пасы, а не критиковать игру в защите, как мы»
Действующий контракт 26-летнего защитника с «Ливерпулем» заканчивается в 2025 году. Сообщалось, что футболист близок к соглашению с «Реалом».
«В этом есть смысл. Трент очень близок с Джудом Беллингемом и прекрасно вписался бы в команду.
Его ждет огромный успех. Там не будут критиковать его игру в защите, как это делаем мы. Он будет большой потерей для «Ливерпуля», но у них есть Конор Брэдли, который очень хорошо себя проявил.
Как можно отказать «Реалу»? «Ливерпуль» – невероятный футбольный клуб, но новый вызов, игра за границей – я сам так делал.
Какой бы сильной, мощной и богатой ни была английская Премьер-лига, величайшие футболисты все равно уезжают в «Барселону» и «Реал». Единственное исключение в последнее время – Холанд.
Александеру-Арнольду там понравится. Они будут боготворить и ценить его пасы. Он находится в расцвете своей карьеры. Я бы не стал его осуждать», – сказал бывший игрок сборной Англии Гари Линекер.
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