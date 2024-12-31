«Реал» может продлить контракт с Рюдигером до 2027 или 2028 года. Клуб ценит защитника
«Реал» может продлить контракт с Антонио Рюдигером.
Текущее соглашение 31-летнего защитника с мадридским клубом истекает в 2026 году, и немец пока не думает об уходе.
Как сообщает Marca, «Реал» ценит Рюдигера, не исключено, что клуб продлит с ним контракт уже этим летом до 2027 или 2028 года.
Отмечается, что Рюдигер для «Мадрида» – больше, чем просто защитник, он настоящий лидер команды.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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