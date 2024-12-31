«Реал» может продлить контракт с Рюдигером до 2027 или 2028 года. Клуб ценит защитника

«Реал» может продлить контракт с Антонио Рюдигером.

Текущее соглашение 31-летнего защитника с мадридским клубом истекает в 2026 году, и немец пока не думает об уходе.

Как сообщает Marca, «Реал » ценит Рюдигера , не исключено, что клуб продлит с ним контракт уже этим летом до 2027 или 2028 года.

Отмечается, что Рюдигер для «Мадрида» – больше, чем просто защитник, он настоящий лидер команды.