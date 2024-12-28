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  • Пономарев о бане России: «Все приказы исходят из США. Если они прикажут вернуть наши клубы и сборную, все так называемые демократические государства запоют под эту дудку»
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Пономарев о бане России: «Все приказы исходят из США. Если они прикажут вернуть наши клубы и сборную, все так называемые демократические государства запоют под эту дудку»

Владимир Пономарев высказался о ситуации с отстранением российских команд.

«Я читал, что якобы Израиль выступал за возвращение наших клубов и сборной. Но я сразу решил, что это как-то странно выглядит, особенно от Израиля, который плотно сотрудничает с США.

Как мне кажется, все приказы по исключениям и включениям клубов и сборной исходят именно из США. Если они прикажут вернуть наши клубы и сборную, то все эти так называемые демократические государства запоют под эту дудку.

Являются ли сигналом такие новости, что нас скоро могут вернуть? Нет, какой еще это сигнал? Пока не разрешится ситуация на Украине, нас никуда никто не вернет. А когда там все закончится, то снова будем играть в Европе. Надеюсь, что все это случится как можно скорее», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
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