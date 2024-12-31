Мерфи о Салахе: «Он хочет остаться в «Ливерпуле» и бить рекорды – у меня такое впечатление. Не продлил бы с ним контракт лишь в случае нереалистичных запросов»

Дэнни Мерфи надеется, что Мохамед Салах продлит контракт с «Ливерпулем».

«Я считаю, очень важно сделать все возможное, чтобы сохранить его еще на пару лет. Он в хорошей форме, он счастлив. Не думаю, что его физические кондиции ухудшатся, если он останется.

Он хочет бить рекорды. По моему мнению, из всех его интервью, что я видел, складывается впечатление, что он хочет остаться. Да, конечно, должен быть план преемственности. Селекционная служба любого большого клуба всегда должна предвидеть, кто может занять место [того или иного игрока].

Единственная причина, по которой я не стал бы продлевать с ним контракт – это если его запросы окажутся завышенными и нереалистичными, будут противоречить философии клуба и создадут проблемы при переговорах с другими игроками.

У меня есть предчувствие, что все будет улажено. Он влияет на команду, его любят болельщики, он является примером для подражания для других игроков клуба.

Кажется попросту глупым не найти решения, если только оно не является до смешного нереалистичным. Думаю, они это сделают», – сказал бывший игрок «Ливерпуля » в интервью My Betting Sites.