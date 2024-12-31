Шомуродов интересен «Эмполи». Форвард может покинуть «Рому»

«Эмполи» заинтересован в Эльдоре Шомуродове.

Как передает Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб работает над усилением атаки на фоне травмы Пьетро Пеллегри , и нападающий «Ромы» является первой опцией.

Сообщается, что 29-летний футболист из Узбекистана может покинуть римский клуб и перейти в «Эмполи ».

В текущем сезоне Серии А Шомуродов провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .