Шомуродов интересен «Эмполи». Форвард может покинуть «Рому»
«Эмполи» заинтересован в Эльдоре Шомуродове.
Как передает Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб работает над усилением атаки на фоне травмы Пьетро Пеллегри, и нападающий «Ромы» является первой опцией.
Сообщается, что 29-летний футболист из Узбекистана может покинуть римский клуб и перейти в «Эмполи».
В текущем сезоне Серии А Шомуродов провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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