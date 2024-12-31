Маккенна о 2:0 с «Челси»: «Все, кто связан с «Ипсвичем», смогут насладиться бокалом игристого в Новый год. Особенный вечер для клуба и болельщиков»

Тренер «Ипсвича» Киран Маккенна поделился эмоциями после победы над «Челси».

Вчера «Ипсвич» одержал победу в домашнем матче 19-го тура АПЛ (2:0).

«Особенный вечер для клуба, для игроков и болельщиков. Первая домашняя победа в АПЛ за 22 года, одержанная над «Челси » – это фантастика.

Для большинства болельщиков, которые были с нами эти 22 года, каждый момент здесь является знаковым. Победа в домашнем матче – еще одна небольшая веха.

Но я думаю, что время матча и соперник делают этот вечер особенным, и я хочу, чтобы все получили от него массу удовольствия. Но мысленно мы готовимся к следующему матчу. Мы вернемся к работе в среду и будем готовиться к воскресной [игре].

Несколько раз ВАР действовал не в нашу пользу, поэтому, когда гол соперника отменили из-за офсайда, зрители вздохнули с облегчением. Это было приятное чувство, но мы часто побеждали со счетом 1:0, так что было приятно забить второй гол.

Внутри команды почти ничего не меняется. Команда хорошо работает и верит в то, что мы делаем изо дня в день. Позади половина сезона, и мы были конкурентоспособны в большинстве матчей. Нужны лишь небольшие улучшения, чтобы чаще побеждать. Мы скромная команда, у которой есть вера.

Это был невероятный год. Все, кто связан с «Ипсвичем », вероятно, смогут насладиться бокалом игристого в новогодний вечер и вспомнить некоторые матчи и моменты за последние пару лет.

Не хочу слишком углубляться в прошлое, но, по-моему, шесть игроков стартового состава играли за эту команду в Первой лиге, так что эта команда проделала определенный путь. В такие моменты вы делаете небольшую паузу и наслаждаетесь ими, но затем двигаетесь дальше», – сказал Маккенна .