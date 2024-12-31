Мареска после 0:2 от «Ипсвича»: «Странная игра – «Челси» создавал моменты и мог забить много голов. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Ипсвичем».

Лондонская команда проиграла матч 19-го тура АПЛ со счетом 0:2.

«Странная игра в том смысле, что мы создали большое количество моментов и могли забить много голов, но они выносили мяч с линии или вратарь делал отличные сэйвы.

Мы могли многое делать лучше, в некоторых моментах лучше защищаться.

Говорят, что [пенальти] немного спорный, но мы должны смириться с тем, что это пенальти.

Мы сделали четыре замены по сравнению с прошлой игрой, потому что все футболисты заслуживают, чтобы играть. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте. Мы в хорошем положении, но можем многое делать лучше. Это длинная гонка.

Моменты были у Жоау [Феликса] и Нони [Мадуэке ], так что дело не в нападающих. Иногда ты создаешь моменты, а забить не получаются.

Мы концентрируемся на каждой игре по отдельности. Мы не зациклены на чемпионской гонке или чем-то подобном», – сказал Мареска .