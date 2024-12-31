«МЮ» не бил в створ ворот «Ньюкасла» в 1-м тайме домашнего матча. У «сорок» 11 ударов, 4 – в створ
«Манчестер Юнайтед» не бил в створ ворот «Ньюкасла» в первом тайме.
Манкунианцы принимают «сорок» в рамках 19-го тура АПЛ (0:2, перерыв).
За первую половину матча хозяева нанесли 3 удара по воротам соперника – ни один из них не был точным. Гости пробили по воротам Андре Онана 11 раз, попав в створ четырежды.
«Ньюкасл» также больше владел мячом – 50,5% времени.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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