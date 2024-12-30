Антони Лопеш бесплатно перешел в «Нант». Контракт экс-вратаря «Лиона» – по схеме «0,5+2»
Вратарь «Лиона» Антони Лопеш перешел в «Нант».
«Канарейки» объявили о подписании 34-летнего футболиста. Стороны заключили контракт на полгода с опцией продления еще на два сезона.
Португалец присоединился к новой команде на правах свободного агента – его контракт с «Лионом» был расторгнут. В этом сезоне он не провел ни одного матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Нанта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем