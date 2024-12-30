Антони Лопеш бесплатно перешел в «Нант». Контракт экс-вратаря «Лиона» – по схеме «0,5+2»

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш перешел в «Нант».

«Канарейки» объявили о подписании 34-летнего футболиста. Стороны заключили контракт на полгода с опцией продления еще на два сезона.

Португалец присоединился к новой команде на правах свободного агента – его контракт с «Лионом » был расторгнут. В этом сезоне он не провел ни одного матча.

Фото: https://www.fcnantes.com/