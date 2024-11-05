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Фонсека об Анчелотти: «Лучший тренер мира, мой пример для подражания. Я большой поклонник Карло, не только как тренера, но и как человека»

Паулу Фонсека рассказал о своем отношении к Карло Анчелотти.

«Милан» под руководством Фонсеки встретится с «Реалом» Анчелотти в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

– Карло Анчелотти сказал, что тренеру нужно определенное количество времени, и что «Милан» обладает потенциалом. Что вы думаете?

– Карло – мой пример для подражания. Он лучший тренер мира. Все, что он говорит, важно, к нему стоит прислушаться. Я благодарю его за эту мысль.

– Что для вас значит играть против тренера, который играет такую важную роль в истории «Милана»?

– Для меня это всегда особенная встреча, он является ориентиром. Я большой поклонник Карло, не только как тренера, но и как человека. Он является примером для всех нас, тренеров. Для меня это мотивация и большой источник гордости, – сказал главный тренер «Милана».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Milan Reports
logoМилан
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПаулу Фонсека
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