Семин о награде молодому игроку года в РПЛ: «Некому вручать, все играли слабо, даже Батраков. Они не соответствуют европейскому уровню, к примеру, как Ямаль в «Барселоне»

Юрий Семин заявил, что все молодые игроки Мир РПЛ пока играют слабо.

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России не смог выбрать футболиста, заслуживающего стать обладателем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам уходящего года.

«Первая пятерка? Пока никому не стоит вручать эту награду, все играли слабо и в последних матчах, и, наверное, в целом по сезону. Даже Батраков. Не могу выбрать для себя лучшего. Они не соответствуют уровню, который мы видим в Европе. К примеру, как играет Ямаль в «Барселоне». Когда будут соответствовать, тогда и будем выделять.

Батракову стоит еще много работать, чтобы быть в топе лучших игроков мира. Потенциал у него есть, как и у каждого. Важнее то, как он его разовьет. Нужно смотреть, как он будет тренироваться, какую программу ему даст тренер. Посмотрим, что будет с ним дальше. Если будет работать, вполне возможно, что из него выйдет топ-игрок.

Мне кажется, из «Спартака» и «Зенита» нет номинантов, потому что там на поле играют сильнейшие, несмотря на возраст. Молодые игроки, которые там есть, не соответствуют уровню, чтобы играть в основном составе. Семаку и Станковичу ни в коем случае не стоит предоставлять молодежи какие-то привилегии. Нужна здоровая конкуренция – юноши должны ее выиграть, чтобы играть каждый матч», – сказал Семин.