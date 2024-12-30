Раньери об 1:1 с «Миланом»: «Яркий матч, команды играли на победу. На то, что с нами сделали в 1-м тайме, «Рома» ответила во втором»
Клаудио Раньери прокомментировал ничью в игре с «Миланом».
Матч 18-го тура Серии А завершился вничью со счетом 1:1.
«На то, что «Милан» сделал с нами в первом тайме, мы полностью ответили во втором. Это был яркий матч, в котором обе команды играли на победу.
Ничья стала справедливым результатом. Болельщики получили удовольствие от просмотра», – сказал главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери.
Фонсека об 1:1 с «Ромой»: «Милан» создал достаточно моментов, чтобы победить – просто не реализовал их. Мы играли хорошо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Italia
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