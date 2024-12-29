Фонсека удален в матче с «Ромой». Тренер «Милана» получил 2 желтые за споры с судьей за 4 минуты
Паулу Фонсека получил красную карточку.
Главный тренер «Милана» был удален в концовке первого тайма матча с «Ромой» (1:1, перерыв).
Португальский специалист получил две желтые карточки за споры с судьей – на 40-й и 43-й минутах. В первой ситуации он не согласился с решением Микаэля Фаббри не наказывать Алексиса Салемакерса за опасный подкат.
Во втором случае Фонсека был возмущен тем, что арбитр не назначил пенальти в пользу его команды, после чего соперники организовали контратаку, которую Тео Эрнандес сорвал ценой желтой карточки.
Ранее сообщалось, что Паулу «как никогда» близок к увольнению со своего поста.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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