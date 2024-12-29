Фонсека удален в матче с «Ромой». Тренер «Милана» получил 2 желтые за споры с судьей за 4 минуты

Паулу Фонсека получил красную карточку.

Главный тренер «Милана » был удален в концовке первого тайма матча с «Ромой» (1:1, перерыв).

Португальский специалист получил две желтые карточки за споры с судьей – на 40-й и 43-й минутах. В первой ситуации он не согласился с решением Микаэля Фаббри не наказывать Алексиса Салемакерса за опасный подкат.

Во втором случае Фонсека был возмущен тем, что арбитр не назначил пенальти в пользу его команды, после чего соперники организовали контратаку, которую Тео Эрнандес сорвал ценой желтой карточки.

Ранее сообщалось , что Паулу «как никогда» близок к увольнению со своего поста.