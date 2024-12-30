Салах набрал 15 фэнтези-очков за 1+2 с «Вест Хэмом». В АПЛ у него 11 игр подряд с результативными действиями
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ (5:0).
В 1-м тайме Мохамед Салах сначала отдал ассист на Коди Гакпо, потом забил сам, а в конце 2-го тайма отдал ассист на Диогу Жоту. За игру у египтянина 15 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе: +3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты, +1 за сухой матч.
Салах – лучший в фэнтези по очкам (180) и 2-й по популярности (58,78%, больше только у Коди Гакпо). В АПЛ у египтянина 17 голов и 13 ассистов, он лучший в турнире по обоим показателям. В чемпионате у Мохамеда 11 игр подряд с результативными действиями.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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