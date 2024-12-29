«Ман Сити» выдал худший первый круг в АПЛ при Гвардиоле. У «горожан» 9 побед, 4 ничьих и 6 поражений

«Манчестер Сити» провел худший первый круг в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы.

После 19 туров «горожане» набрали 31 очко – это худший показатель за время работы Гвардиолы в клубе. Кроме того, «Сити» одержал девять побед, в предыдущие сезоны команда выигрывала минимум 12 матчей из 19.

Также «Сити» впервые при Гвардиоле потерпел шесть поражений в 19 турах и закончил первый круг вне топ-3.

До сезона «Ман Сити» котировался главным фаворитом на победу в АПЛ с коэффициентом 2.30.

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Худший первый круг Пепа в «Сити»: меньше побед и голов, чем раньше, так часто еще не уступали