«Ман Сити» выдал худший первый круг в АПЛ при Гвардиоле. У «горожан» 9 побед, 4 ничьих и 6 поражений
«Манчестер Сити» провел худший первый круг в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы.
После 19 туров «горожане» набрали 31 очко – это худший показатель за время работы Гвардиолы в клубе. Кроме того, «Сити» одержал девять побед, в предыдущие сезоны команда выигрывала минимум 12 матчей из 19.
Также «Сити» впервые при Гвардиоле потерпел шесть поражений в 19 турах и закончил первый круг вне топ-3.
До сезона «Ман Сити» котировался главным фаворитом на победу в АПЛ с коэффициентом 2.30.
Худший первый круг Пепа в «Сити»: меньше побед и голов, чем раньше, так часто еще не уступали
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем