Савио забил 1-й гол за «Сити». Бразилец был 2-м бомбардиром «Жироны» в Ла Лиге в прошлом сезоне
Савио забил первый гол за «Манчестер Сити».
Бразилец добил мяч в ворота «Лестера» после удара Фила Фодена на 21-й минуте матча 19-го тура АПЛ (1:0, первый тайм).
Савио перешел в «Ман Сити» летом 2024-го из «Труа». Прошлый сезон вингер провел в «Жироне» на правах аренды, где стал вторым бомбардиром команды в Ла Лиге – после Артема Довбика и наравне с Кристианом Стуани.
До этого дня у Савио было четыре голевых паса в составе «горожан» в различных турнирах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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