Маскот «Ман Сити» спрогнозировал поражение от «Лестера» со счетом 1:2. Игроки «горожан» слышали объявление на стадионе

Маскот «Манчестер Сити» спрогнозировал поражение своей команды.

«Горожане» играют с «Лестером » на выезде в 19-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

Во время предматчевой разминки команд маскот «Сити » сделал прогноз, согласно которому хозяева выиграют этот матч со счетом 2:1. Об этом сообщил работающий на стадионе диктор.

Manchester Evening News отмечает, что футболисты «Сити» слышали объявление.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.