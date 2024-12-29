Маскот «Ман Сити» спрогнозировал поражение от «Лестера» со счетом 1:2. Игроки «горожан» слышали объявление на стадионе
Маскот «Манчестер Сити» спрогнозировал поражение своей команды.
«Горожане» играют с «Лестером» на выезде в 19-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
Во время предматчевой разминки команд маскот «Сити» сделал прогноз, согласно которому хозяева выиграют этот матч со счетом 2:1. Об этом сообщил работающий на стадионе диктор.
Manchester Evening News отмечает, что футболисты «Сити» слышали объявление.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Manchester Evening News
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