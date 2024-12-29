«Тренер-легионер должен что-то привносить. Видим ли мы такое в России? Таких, как Абаскаль, миллион. Есть Гаттузо, Пирло, это личности». Парфенов об иностранных тренерах

Дмитрий Парфенов высказался о работе иностранных тренеров в российском футболе.

– Как вы относитесь к иностранным тренерам в России?

– Это вопрос отношения и доверия к тренерам. С нашими тренерами можно так себя вести, а с иностранцами так себя не ведут. Если это Спаллетти , Капелло , Адвокат – это нормально.

Я побыл легионером, как тренер, это ощутил. Тренер-легионер должен что-то давать, привносить. Видим ли мы такое в России? Я – нет.

Вот при Станковиче «Спартак » ожил. Хорошо. Мы за эту команду всегда переживаем и радуемся, кто бы ее ни тренировал.

– Дал ли что-то Абаскаль «Спартаку»?

– Я думаю, что нет. Чем он запомнился? Каким-то ажиотажем разве что. Откуда он пришел? Я даже не могу вспомнить. Может, он и хороший тренер. Но таких, как он – миллион. А почему он? Какая-то цепочка должна же сложиться. Но есть Гаттузо, Пирло, это фигуры, личности.

– А Илич, Слишкович?

– Я думаю, что у нас даже выше уровнем тренеры. Что мог Илич такого дать, чтобы «Пари НН» попал в топ-3? Это как?

– Отчего идет мода на иностранных тренеров, как вы думаете?

– Это надо быть по ту сторону. Это ведь какое-то мнение функционеров. Я не знаю. Мне тоже интересно, как это все происходит. Никому не в обиду, но как можно убедить, чтобы привезти иностранного тренера такого? Мне это интересно, – сказал бывший защитник «Спартака».