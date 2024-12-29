Тренер «Сахалина» Дрозов: «Футбол на острове загибается. У нас один стадион – «Спартак», построенный в 60-е»

Юрий Дроздов рассказал о состоянии футбола на Сахалине.

«Да, футбол загибается. По большому счету у нас один стадион – «Спартак». Есть еще в парке, но это муниципальная арена, на которой проходят культурно-массовые мероприятия, концерты. «Спартак» построен в 1960-е годы, на нем занимаются легкоатлеты, а искусственному полю уже лет восемь. По-хорошему надо строить новый стадион, но никто не хочет и никому это не надо.

Развивают другие виды спорта: водные, баскетбол, стендовую стрельбу, будет с этого года женский хоккей. А футбол, который больше всего людей собирает, – не развивают», – сказал главный тренер «Сахалина».

Ранее появилась информация, что «Сахалин» прекращает существование. Руководство Южно-Сахалинска останавливает финансирование клуба LEON Второй лиги.