Тренер «Сахалина» Дрозов: «Футбол на острове загибается. У нас один стадион – «Спартак», построенный в 60-е»
Юрий Дроздов рассказал о состоянии футбола на Сахалине.
«Да, футбол загибается. По большому счету у нас один стадион – «Спартак». Есть еще в парке, но это муниципальная арена, на которой проходят культурно-массовые мероприятия, концерты. «Спартак» построен в 1960-е годы, на нем занимаются легкоатлеты, а искусственному полю уже лет восемь. По-хорошему надо строить новый стадион, но никто не хочет и никому это не надо.
Развивают другие виды спорта: водные, баскетбол, стендовую стрельбу, будет с этого года женский хоккей. А футбол, который больше всего людей собирает, – не развивают», – сказал главный тренер «Сахалина».
Ранее появилась информация, что «Сахалин» прекращает существование. Руководство Южно-Сахалинска останавливает финансирование клуба LEON Второй лиги.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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