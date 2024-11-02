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LEON Вторая лига Б. «Спартак Нальчик» – «Ростов-2», «Ангушт» против «Рубин Ялта», «Зенит-2» в гостях у «Леон Сатурна»

Клубы LEON Второй лиги Б проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

32-й тур

Группа 2

30-й тур

Группа 3

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б

Календарь Второй лиги Б

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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результаты
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logoФК Севастополь
logoБиолог
Химки-М
logoСКА-Хабаровск-2
logoСпартак-2
logoСтрогино
logoИркутск
logoДинамо-2 Махачкала
logoЗвезда Санкт-Петербург
logoАрсенал-2 Тула
logoЛегион-Динамо
logoДинамо-2 Москва
logoЛуки-Энергия
logoСалют
logoКубань Холдинг
logoФК Тверь
logoФорте
logoДинамо Владивосток
logoЕнисей-2
logoБалтика БФУ
logoКосмос
logoАкадемия футбола Спартак
logoРодина-М
logoРубин Ялта
logoПобеда Хасавюрт
logoКомпозит
logoНарт Черкесск
logoРостов-2
logoСтроитель Каменск-Шахтинский
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128 октября, 14:53
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