Гафин о возможной аренде Захаряна: «Есть задача – получить первые минуты в «Сосьедаде». Если обстоятельства изменятся, мы будем рады Арсену. «Динамо» – его дом»

Дмитрий Гафин ответил, возможна ли аренда Арсена Захаряна в «Динамо».

– Нет ли новостей по поводу возможной аренды Захаряна. Связывались ли с ним?

– Я с разной степенью регулярности общаюсь с Арсеном.

У Захаряна на сегодняшний день есть задача – вернуться на поле и получить первые минуты игрового времени в «Реал Сосьедад» в этом сезоне. Чего я ему и желаю.

Но в случае если обстоятельства изменятся, мы всегда будем рады Арсену.

Он знает, что «Динамо» – это его родной дом, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.