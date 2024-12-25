Гафин о возможной аренде Захаряна: «Есть задача – получить первые минуты в «Сосьедаде». Если обстоятельства изменятся, мы будем рады Арсену. «Динамо» – его дом»
Дмитрий Гафин ответил, возможна ли аренда Арсена Захаряна в «Динамо».
– Нет ли новостей по поводу возможной аренды Захаряна. Связывались ли с ним?
– Я с разной степенью регулярности общаюсь с Арсеном.
У Захаряна на сегодняшний день есть задача – вернуться на поле и получить первые минуты игрового времени в «Реал Сосьедад» в этом сезоне. Чего я ему и желаю.
Но в случае если обстоятельства изменятся, мы всегда будем рады Арсену.
Он знает, что «Динамо» – это его родной дом, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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