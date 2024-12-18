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  • Игорь Шалимов: «Спартак» не хуже «Зенита» по уровню футболистов. Только Дуглас сильнее на своей позиции. Угальде забил больше всех форвардов петербуржцев»
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Игорь Шалимов: «Спартак» не хуже «Зенита» по уровню футболистов. Только Дуглас сильнее на своей позиции. Угальде забил больше всех форвардов петербуржцев»

Игорь Шалимов считает, что состав «Спартака» не уступает «Зениту».

– Какие позиции надо усилить «Спартаку», чтобы сравняться по уровню исполнителей с «Зенитом»?

– В целом считаю, что «Спартак» по уровню футболистов не хуже. Оборона, за исключением позиции левого защитника, не слабее.

В атаке Угальде забил больше форвардов «Зенита», вместе взятых. Плюс «Зенит» имеет форвардов, которые иногда выходят все сразу и тем самым просто мешают друг другу.

Слева в атаке видим противостояние Мостовой/Педро против Маркиньоса, и спартаковец сильнее. В паре Глушенков – Бонгонда сильнее россиянин, хотя концовку спартаковец выдал отличную.

В середине есть питерская тройка Барриос – Клаудиньо – Вендел и спартаковская Умяров – Барко – Мартинс. И я бы сейчас не сказал, что спартаковцы выглядят слабее.

Умяров выглядит хорошо, Мартинс конкурирует с Пруцевым и держит уровень, по Барко вопросов нет.

А вот у «Зенита» есть ощущение, что у полузащиты наступило пресыщение победами, нет сверхусилия.

И, по сути, мы выходим на вывод о том, что из состава «Зенита» на своей позиции сейчас сильнее только Дуглас Сантос, – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Шалимов
logoСпартак
logoЭсекиэль Барко
logoВендел
logoВильмар Барриос
logoМанфред Угальде
logoКлаудиньо
logoКристофер Мартинс Перейра
logoНаиль Умяров
logoДуглас Сантос
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