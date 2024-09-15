35-летний Васин завершил карьеру. Последние 3 года экс-защитник ЦСКА выступал за «Кайрат»

Виктор Васин объявил о завершении игровой карьеры.

— Виктор, ты сказал, что теперь — болельщик. Ты завершил карьеру?

— Я закончил карьеру.

— Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру, так?

— Да, — сказал Васин .

В июле 35‑летний защитник расторг контракт с «Кайратом », за который выступал последние три года.