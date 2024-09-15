35-летний Васин завершил карьеру. Последние 3 года экс-защитник ЦСКА выступал за «Кайрат»
Виктор Васин объявил о завершении игровой карьеры.
— Виктор, ты сказал, что теперь — болельщик. Ты завершил карьеру?
— Я закончил карьеру.
— Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру, так?
— Да, — сказал Васин.
В июле 35‑летний защитник расторг контракт с «Кайратом», за который выступал последние три года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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