Аршавин о Канделаки: «Сильный управленец, говорит все по делу и разбирается в своей теме»

Андрей Аршавин назвал Тину Канделаки сильным управленцем.

— Пять лет назад вы представляли, что в вашей жизни будет так много медиаактивностей?

— Еще в 2016-м мне звонила Тина Канделаки (заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» – Спортс”), звала поработать на Евро-2016. Я говорил: «Да никогда в жизни. На «Матч ТВ »? Мне это вообще для чего?»

Но в итоге она все равно попросила Кайрата Советаевича [Боранбаева, председателя наблюдательного совета «Кайрата»], и я прилетал в студию. Потом, уже после окончания карьеры, я уже больше соглашался с ее доводами. Она сильный управленец, говорит все по делу и разбирается в своей теме.

— Почему для вас это кайф?

— Для меня это легко, я привык быть на виду. Мне не нужно напрягаться, чтобы быть таким, какой я есть. И я понимаю, что это востребовано, раз меня зовут.

Вообще я отказываюсь от 80% предложений. «Матч ТВ» — это моя работа, а «Это футбол, брат» мне нравится, им со мной комфортно, а мне с ними. Поэтому я там участвую. В другие проекты редко хожу, — сказал заместитель гендиректора «Зенита».