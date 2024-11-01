  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тащин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Работаем, чтобы вы могли бесплатно смотреть лучший спорт. Все проекты были бы невозможны без поддержки «Газпрома», Жарова и Канделаки»
30

Тащин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Работаем, чтобы вы могли бесплатно смотреть лучший спорт. Все проекты были бы невозможны без поддержки «Газпрома», Жарова и Канделаки»

Александр Тащин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием.

Федеральный канал начал вещание 1 ноября 2015 года.

«Уже девять лет мы работаем, чтобы вы могли абсолютно бесплатно смотреть лучший российский и мировой спорт на любом устройстве и из любой точки страны.

Каждый год в постоянно меняющемся спортивном мире – как отдельная жизнь. И каждый год – это возможности для развития, которые необходимо использовать. Как мне кажется, эту позицию разделяют все, кто связан со спортом – наши партнеры, рекламодатели, представители всех федераций и лиг. Хотел бы их всех поблагодарить за совместную работу – нас объединяет одна цель, мы с вами ее не просто видим где-то вдалеке, а идем к ней уверенным шагом. Где-то даже переходя на бег. И все те проекты, которые мы реализуем, технологии, которые внедряем, были бы невозможны без поддержки ПАО «Газпром», «Газпром-Медиа Холдинга» и лично Александра Жарова и Тины Канделаки.

Убежден, что сила «Матча» в огромной команде людей, которые искренне переживают за финальный продукт, не боятся смелых идей и доверяют их воплощение команде канала.

Я крайне благодарен всем сотрудникам «Матч ТВ» – профи спортивного телевидения. Таких людей очень немного – такова специфика спортивного контента – и я рад, что подавляющее большинство специалистов работают в одной команде – команде нашего канала. Среди вас нет равнодушных к спорту и нашему продукту, поэтому мы с вами и проводим массу времени в обсуждениях и творческих спорах. И, уверен, эта вовлеченность каждого приносит наилучший результат. Нам с вами еще есть куда стремиться, и убежден: мы на верном пути. Работаем, коллеги!

Ну и наконец, конечно, в этот день благодарность всем нашим зрителям. Мы меняемся каждый день именно для вас – покупаем ТВ-права, придумываем новые форматы турниров, реализуем большое количество технологических новинок, рисуем огромное количество графики и снимаем спорт во всем его многообразии по всей стране.

Радует, что вас – фанатов и болельщиков – становится больше. Знайте, что мы все читаем, слышим ваше мнение и во многих вещах отталкиваемся от ваших пожеланий.

У нас впереди много планов, мы вступаем в канун своего первого большого юбилея и хотим разделить грядущий праздник со всей нашей аудиторией, которой становится больше с каждым годом.

Оставайтесь со спортом! С днем рождения, «Матч ТВ»!» – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Александра Тащина
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoГазпром
Александр Тащин
logoМатч ТВ
logoТина Канделаки
Александр Жаров
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии (Mundo Deportivo)
815 минут назад
Кубарси о «Золотом мяче»: «Не удивлен, что Винисиус не выиграл – он был на равных с Родри. Ямаль способен выиграть приз – у него нет предела»
216 минут назад
Хайкин хочет получить норвежское гражданство: «У меня невеста из Норвегии, планирую здесь жить. Люблю эту страну»
1234 минуты назад
Александр Дюков: «Футбол доминирует, растут доли и рейтинги трансляций. Никто из членов Исполкома РФС не видит снижения интереса»
1449 минут назад
«Матч ТВ» делает народным каналом профессионализм, энтузиазм команды и уважение к аудитории». Алаев поздравил телеканал с 9-летием
2453 минуты назад
«Байер» или «Штутгарт»? Ставьте на игру с фрибетом 4444 от Лиги Ставок
55 минут назадРеклама
Романцев про «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильным завидовали во все времена! Этот вирус и хоккей зацепил. Алаев выделил отсутствие мата, значит, ничего обидного нет»
24сегодня, 08:53
Экс-скаут ЦСКА о Вернблуме: «Подкаблучником оказался, им управляла жена. На поле – воин, глотку готов грызть даже своим. За полем делает все по согласованию с ней»
44сегодня, 08:50
Глушаков о том, середняк ли «Спартак»: «Факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы. Все все понимают»
19сегодня, 08:39
В «Байере» полагают, что Алонсо уйдет в «Реал» в 2025-м. «Мадрид» может предложить Анчелотти должность посла клуба (Relevo)
49сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Месси о плей-офф МЛС с «Атлантой» Миранчука: «Интер» должен воспользоваться преимуществом. Мы совершали много глупых ошибок, это может дорого обойтись и привести к вылету»
836 минут назад
Сборная Беларуси получила визы, игра с Северной Ирландией пройдет в Белфасте. Матч Лиги наций могли перенести на нейтральное поле
3сегодня, 08:36
Агент Виллиана Жозе опроверг возможный переход форварда в «Палмейрас»
6сегодня, 08:15
Романцев о Дугласе в сборной России: «Во встрече с Брунеем он точно поможет» 
10сегодня, 07:57
Наумов о Пиняеве: «Какой смысл уходить в «Спартак»? Я еще понимаю, когда футболисты хотят в «Зенит». Там финансовые условия, есть шансы выиграть трофеи» 
27сегодня, 07:42
Кашчелан может возглавить «Сокол». Тренер входил в штабы Илича и Юрана в «Пари НН»
2сегодня, 07:15
«Байер» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
2сегодня, 06:46
Серхио Рамос ведет переговоры с «Бока Хуниорс» 
7сегодня, 06:36
Чемпионат Испании. «Алавес» против «Мальорки», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в воскресенье
2сегодня, 06:21
Гаврилов о сборной: «Лучше провести матч с «Зенитом», чем с непрофессионалами из Брунея»
26сегодня, 05:58