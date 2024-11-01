Тащин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Работаем, чтобы вы могли бесплатно смотреть лучший спорт. Все проекты были бы невозможны без поддержки «Газпрома», Жарова и Канделаки»

Александр Тащин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием.

Федеральный канал начал вещание 1 ноября 2015 года.

«Уже девять лет мы работаем, чтобы вы могли абсолютно бесплатно смотреть лучший российский и мировой спорт на любом устройстве и из любой точки страны.

Каждый год в постоянно меняющемся спортивном мире – как отдельная жизнь. И каждый год – это возможности для развития, которые необходимо использовать. Как мне кажется, эту позицию разделяют все, кто связан со спортом – наши партнеры, рекламодатели, представители всех федераций и лиг. Хотел бы их всех поблагодарить за совместную работу – нас объединяет одна цель, мы с вами ее не просто видим где-то вдалеке, а идем к ней уверенным шагом. Где-то даже переходя на бег. И все те проекты, которые мы реализуем, технологии, которые внедряем, были бы невозможны без поддержки ПАО «Газпром», «Газпром-Медиа Холдинга» и лично Александра Жарова и Тины Канделаки .

Убежден, что сила «Матча» в огромной команде людей, которые искренне переживают за финальный продукт, не боятся смелых идей и доверяют их воплощение команде канала.

Я крайне благодарен всем сотрудникам «Матч ТВ» – профи спортивного телевидения. Таких людей очень немного – такова специфика спортивного контента – и я рад, что подавляющее большинство специалистов работают в одной команде – команде нашего канала. Среди вас нет равнодушных к спорту и нашему продукту, поэтому мы с вами и проводим массу времени в обсуждениях и творческих спорах. И, уверен, эта вовлеченность каждого приносит наилучший результат. Нам с вами еще есть куда стремиться, и убежден: мы на верном пути. Работаем, коллеги!

Ну и наконец, конечно, в этот день благодарность всем нашим зрителям. Мы меняемся каждый день именно для вас – покупаем ТВ-права, придумываем новые форматы турниров, реализуем большое количество технологических новинок, рисуем огромное количество графики и снимаем спорт во всем его многообразии по всей стране.

Радует, что вас – фанатов и болельщиков – становится больше. Знайте, что мы все читаем, слышим ваше мнение и во многих вещах отталкиваемся от ваших пожеланий.

У нас впереди много планов, мы вступаем в канун своего первого большого юбилея и хотим разделить грядущий праздник со всей нашей аудиторией, которой становится больше с каждым годом.

Оставайтесь со спортом! С днем рождения, «Матч ТВ»!» – написал генеральный продюсер «Матч ТВ » Александр Тащин .