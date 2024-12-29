«Интер» выиграл 5 гостевых матчей подряд всухую в Серии А впервые с 60-х

«Интер» разгромил на выезде «Кальяри» (3:0).

Миланцы выиграли 5 гостевых матчей подряд всухую в одном чемпионате Серии А в третий раз и впервые с сезона-1966/67.

Ранее в текущем сезоне «Интер» победил на выезде «Лацио» (6:0), «Верону» (5:0), «Эмполи» (3:0) и «Рому» (1:0).

«Аталанта» опережает «Интер» на 1 очко и «Наполи» на 3, проведя на матч больше