«Интер» выиграл 5 гостевых матчей подряд всухую в Серии А впервые с 60-х
«Интер» разгромил на выезде «Кальяри» (3:0).
Миланцы выиграли 5 гостевых матчей подряд всухую в одном чемпионате Серии А в третий раз и впервые с сезона-1966/67.
Ранее в текущем сезоне «Интер» победил на выезде «Лацио» (6:0), «Верону» (5:0), «Эмполи» (3:0) и «Рому» (1:0).
«Аталанта» опережает «Интер» на 1 очко и «Наполи» на 3, проведя на матч больше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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