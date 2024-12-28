«У «Аталанты» лучший тренер последнего десятилетия в Италии и ориентир для тактиков». Барони из «Лацио» про Гасперини
Марко Барони высоко оценил тренерское мастерство Джан Пьеро Гасперини.
«У «Аталанты», на мой взгляд – и я не хочу проявить неуважение к другим, – лучший тренер последнего десятилетия в Италии и настоящий ориентир для многих тактиков.
Матч будет очень тяжелым, но именно поэтому команде нужно придерживаться того, к чему она пришла на данный момент, показывать свой футбол», – сказал главный тренер «Лацио» в эфире Sky Sport Italia.
«Лацио» – «Аталанта». Кастельянос, Лукман и де Кетеларе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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