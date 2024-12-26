Гасперини о лидерстве «Аталанты» в Серии А: «У нас не может быть долгосрочных целей – в этом и есть красота футбола. Никто не представлял нашей победы в Лиге Европы»

Джан Пьеро Гасперини высказался о лидерстве «Аталанты» в Серии А.

«Это было сложно предсказать, поскольку в августе у нас были трудности, мы потерпели пару поражений. Так что предвидеть [11-матчевую] победную серию и лидерство было нелегко.

Сейчас у нас не может быть каких-то долгосрочных целей – в этом, пожалуй, и заключается красота футбола. Это позволяет пройти такой путь, как в прошлом сезоне, когда никто не представлял, чего в итоге мы добьемся [победы в Лиге Европы ]. Мы не знаем этого даже сейчас – просто стараемся продолжать свое восхождение как можно дольше», – сказал тренер «Аталанты».