Гасперини уверен, что де Кетеларе перейдет в «Реал» или «Ливерпуль» через 2 года 

Джан Пьеро Гасперини уверен, что Шарль де Кетеларе через два года перейдет в «Реал» или «Ливерпуль».

Журналист Паоло Кондо в колонке для La Repubblica написал, что тренер «Аталанты» убежден: через пару сезонов 23-летний хавбек сборной Бельгии будет играть за «Ливерпуль », «Реал» или другой топ-клуб АПЛ или Ла Лиги .

В 2023 году бергамаски арендовали де Кетеларе у «Милана» за 3 млн евро, а минувшим летом выкупили его за 22 млн.

Всего в 74 матчах за «Аталанту» во всех турнирах на счету полузащитника 24 гола и 20 ассистов.