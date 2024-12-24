Гасперини уверен, что де Кетеларе перейдет в «Реал» или «Ливерпуль» через 2 года
Джан Пьеро Гасперини уверен, что Шарль де Кетеларе через два года перейдет в «Реал» или «Ливерпуль».
Журналист Паоло Кондо в колонке для La Repubblica написал, что тренер «Аталанты» убежден: через пару сезонов 23-летний хавбек сборной Бельгии будет играть за «Ливерпуль», «Реал» или другой топ-клуб АПЛ или Ла Лиги.
В 2023 году бергамаски арендовали де Кетеларе у «Милана» за 3 млн евро, а минувшим летом выкупили его за 22 млн.
Всего в 74 матчах за «Аталанту» во всех турнирах на счету полузащитника 24 гола и 20 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем