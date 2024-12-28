«Игру России и Турции невозможно организовать в нынешней ситуации. В июле у Турции будет два матча, но точно не с Россией». Матч-агент ФИФА о товарищеской игре
Организатор игр сборной Турции исключил матч против России в ближайшее время.
«Технически в ближайшее время нет возможности организовать матч сборных России и Турции. Это невозможно в нынешней ситуации.
В июле у Турции будет два товарищеских матча, соперники пока неизвестны, но это точно не Россия», – сообщил Реджеп Ясакан, матч-агент ФИФА.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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