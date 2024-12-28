«Игру России и Турции невозможно организовать в нынешней ситуации. В июле у Турции будет два матча, но точно не с Россией». Матч-агент ФИФА о товарищеской игре

Организатор игр сборной Турции исключил матч против России в ближайшее время.

«Технически в ближайшее время нет возможности организовать матч сборных России и Турции . Это невозможно в нынешней ситуации.

В июле у Турции будет два товарищеских матча, соперники пока неизвестны, но это точно не Россия», – сообщил Реджеп Ясакан, матч-агент ФИФА.

Россия может провести матч с Турцией в 2025 году, заявил Дегтярев: «Мы работаем над этим. У турецкой сборной есть интерес»