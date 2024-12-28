Роналду о решении проблем «Ман Сити»: «Я бы отвел некоторых игроков в угол и сказал им, что думаю»
Криштиану Роналду рассказал, что бы делал, если бы оказался в «Манчестер Сити».
«Горожане» выиграли только 1 из 13 последних матчей и идут на 7-м месте в АПЛ.
– Что бы вы сказали в раздевалке?
– Я бы точно говорил поменьше и делал побольше. Я бы отвел некоторых игроков в угол и сказал им, что думаю. Я не обязан делать это на глазах у всех.
Но я думаю, что сильные команды и сильные футболисты достаточно умны для того, чтобы понять, в чем проблема. Я на 100% уверен, что они вернутся к своей лучшей игре, – сказал форвард «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
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