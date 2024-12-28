«Это наш век!» «Динамо» выпустило новогодний ролик – с фото Медведевой, кадрами победы над «Спартаком» и песнями на мотив «Разговора со счастьем» и «Гламура»
Московский клуб опубликовал видео, в котором футбольный мяч выкатывается из-за дверей ГУМа и начинает падать вниз, отскакивая от загорающихся панелей. На фоне демонстрируются ролики и фотографии различных памятных моментов из 2024-го. В их числе – признание Константина Тюкавина лучшим игроком сезона-2023/24 по версии РФС, выпуск различных коллекций фирменной одежды, победа над «Спартаком», взаимодействие с фигуристкой Евгенией Медведевой и другие эпизоды. Встречаются кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где Иван Грозный переодевается в динамовское трико.
При этом мелькают такие надписи, как «Яшин – лучший наш человек», «Это наш век!», «Динамо» – это лайфстайл». На видео наложены песни на мотив «Разговора со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» и трека «Гламур» за авторством nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo.
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