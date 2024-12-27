«Вы станете лучшей командой в стране». «Зенит» выпустил новогоднее видео в антураже 1925 года: Семак управляет трамваем, в котором едут Аршавин, Михаил Кержаков, Стрепетов и Давыдов

«Зенит» выпустил новогоднее видео.

Петербургский клуб опубликовал праздничный видеоролик с участием бывших и действующих футболистов клуба.

По его сюжету игрок академии сине-бело-голубых по имени Витя заходит в необычный трамвай и переносится в конец 1924-го – именно в мае следующего года «Зенит» был основан как команда при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина.

Сперва герой обсуждает с Михаилом Кержаковым , исполнившим роль контролера, возможность оплаты проезда картой, после чего получает разрешение проехать бесплатно в честь наступающего праздника.

Затем Витя начинает общаться с пассажирами, в том числе Алексеем Ларионовым (сыгран актером), о создании «Зенита », показывает им трюки с мячом. Андрей Аршавин, один из пассажиров, глядя на это, произносит: «Я в молодости тоже футболом увлекался, но выбрал шашки и ничуть не жалею».

Главный герой, доехав до своей остановки, обращается к сидящим вокруг людям: «Вы станете лучшей командой в стране: 11 чемпионств, 6 Кубков, 10 Суперкубков. Ваш клуб даже Кубок и Суперкубок УЕФА возьмет».

Выходя из транспорта, Витя оставляет пассажирам мяч, после чего управляющий трамваем Сергей Семак призывает героя не терять веру в себя: «Никто не знает, какова его роль, пока не наступит подходящий момент».

В съемках также приняли участие Алексей Стрепетов и Анатолий Давыдов .