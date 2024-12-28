Талалаев о главном событии года: «Феноменальный успех сборной России – не проиграла ни одного матча»
Андрей Талалаев назвал победную серию сборной России главным событием года.
В 2024-м команда Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, разгромив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
«Главное событие 2024 года в российском футболе? Феноменальный успех сборной России. Почему он? Потому что это главная команда страны, она не проиграла ни одной игры», — сказал тренер «Балтики».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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