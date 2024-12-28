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«Дзюбе предложили систему мотивации. Он профессионал и в переговорах». «Акрон» о подписании форварда

Спортивный директор «Акрона» рассказал о системе мотивации для Артема Дзюбы.

В сентябре 36-летний форвард перешел в тольяттинский клуб свободным агентом.

— Условия Артема, по словам Власова (гендиректор «Акрона» – Спортс”), в июне для «Акрона» были неподъемными. К сентябрю вы на них согласились?

Дзюба большой профессионал — и в футболе, и в переговорах. У него были определенные финансовые ориентиры, мы их удовлетворили в рамках своих возможностей. В том числе предложив Артему систему мотивации. И мы, и он во всех смыслах довольны сотрудничеством, — сказал Арам Задоян.

В 10 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету нападающего 3 гола и 3 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoАртем Дзюба
Арам Задоян
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
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