Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «Обладает качествами, которых не хватало после ухода Дзюбы. Александр входит в список лучших бомбардиров РПЛ за последние 4-5 лет»
Вильям Оливейра объяснил, зачем «Зениту» нужен Александр Соболев.
Нападающий не забил ни одного гола за команду в 11 матчах Мир РПЛ.
– Многие эксперты и болельщики задаются вопросом: зачем «Зениту» Александр Соболев?
– Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артема Дзюбы: он хорошо цепляется за мяч, забивает.
За последние четыре-пять лет Соболев входит в список лучших бомбардиров РПЛ. Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его.
При этом он не прошел с нами сборы. У него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Все это сказывается.
Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
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