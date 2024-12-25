Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «Обладает качествами, которых не хватало после ухода Дзюбы. Александр входит в список лучших бомбардиров РПЛ за последние 4-5 лет»

Вильям Оливейра объяснил, зачем «Зениту» нужен Александр Соболев.

Нападающий не забил ни одного гола за команду в 11 матчах Мир РПЛ.

– Многие эксперты и болельщики задаются вопросом: зачем «Зениту» Александр Соболев?

– Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артема Дзюбы : он хорошо цепляется за мяч, забивает.

За последние четыре-пять лет Соболев входит в список лучших бомбардиров РПЛ . Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его.

При этом он не прошел с нами сборы. У него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Все это сказывается.

Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра .