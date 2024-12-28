Лунин выслушает предложения от других клубов. Последние 9 матчей вратарь «Реала» провел в запасе

Андрей Лунин не прочь покинуть «Реал» из-за недостатка игровой практики.

Вратарь, равно как и мадридцы, готов выслушать предложения от других клубов. Контракт 25-летнего голкипера со «сливочными» рассчитан до 2030 года.

Последние 9 матчей Лунин провел в запасе, проигрывая конкуренцию Тибо Куртуа. Интересы украинца представляет известный футбольный агент Жорже Мендеш.