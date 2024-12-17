Эдерсон стал 2-м в опросе ФИФА, Лунин – 4-м, Доннарумма – 6-м. Приз The Best получил Мартинес
ФИФА опубликовала итоги выборов лучшего вратаря года.
Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» набрал 26 очков по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, а также журналистов и фанатов. Он был признан победителем на церемонии The Best.
Результаты всех претендентов выглядят следующим образом:
1. Эмилиано Мартинес – 26 баллов.
2. Эдерсон – 16 баллов.
3. Унаи Симон – 13 баллов.
4. Андрей Лунин – 11 баллов.
5. Давид Райя – 5 баллов.
6. Джанлуиджи Доннарумма – 1 балл.
7. Майк Меньян – 0 баллов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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