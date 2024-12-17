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Эдерсон стал 2-м в опросе ФИФА, Лунин – 4-м, Доннарумма – 6-м. Приз The Best получил Мартинес

ФИФА опубликовала итоги выборов лучшего вратаря года.

Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» набрал 26 очков по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, а также журналистов и фанатов. Он был признан победителем на церемонии The Best.

Результаты всех претендентов выглядят следующим образом:

1. Эмилиано Мартинес – 26 баллов.

2. Эдерсон – 16 баллов.

3. Унаи Симон – 13 баллов.

4. Андрей Лунин – 11 баллов.

5. Давид Райя – 5 баллов.

6. Джанлуиджи Доннарумма – 1 балл.

7. Майк Меньян – 0 баллов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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