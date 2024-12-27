Директор «Локо» о готовности клуба к борьбе за чемпионство: «А «Спартак» был готов 5 туров назад? Если мы так продолжим и дальше, то будем в гонке»

Спортивный директор «Локомотива» высказался о готовности клуба к борьбе за титул.

Московский клуб занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 35 очков в 18 матчах. Отставание от лидеров – «Краснодара » и «Зенита » – составляет 4 очка, от идущего третьим «Спартака » – 2.

– Готовы сказать, что «Локомотив» сейчас борется за чемпионство?

– Сейчас чемпионат непредсказуемый. Вот «Спартак» был готов бороться за чемпионство 5 туров назад?

– Не думаю. Но речь тут про ваши внутренние ощущения.

– Если вопрос стоит так - тогда, конечно, готовы. Первая часть сезона это показала. Если так продолжится и дальше, исключая спад к концу сезона, - мы будем в гонке, – сказал Дмитрий Ульянов.