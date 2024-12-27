Директор «Локо» о готовности клуба к борьбе за чемпионство: «А «Спартак» был готов 5 туров назад? Если мы так продолжим и дальше, то будем в гонке»
Спортивный директор «Локомотива» высказался о готовности клуба к борьбе за титул.
Московский клуб занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – составляет 4 очка, от идущего третьим «Спартака» – 2.
– Готовы сказать, что «Локомотив» сейчас борется за чемпионство?
– Сейчас чемпионат непредсказуемый. Вот «Спартак» был готов бороться за чемпионство 5 туров назад?
– Не думаю. Но речь тут про ваши внутренние ощущения.
– Если вопрос стоит так - тогда, конечно, готовы. Первая часть сезона это показала. Если так продолжится и дальше, исключая спад к концу сезона, - мы будем в гонке, – сказал Дмитрий Ульянов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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